O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando o valor do orçamento de 2025, em Suzano.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças realizou audiência pública para apresentar o projeto referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, que indicou a estimativa de receitas para o próximo ano.

O jornal mostrou que a atividade foi conduzida pelo titular da pasta, Itamar Viana, e abriu espaço para contribuições dos presentes a partir do “formulário de participação popular”. Por este documento, foi permitido o registro de sugestões, questionamentos e esclarecimentos sobre as prioridades a serem consideradas.

A apresentação detalhou o histórico de evolução das receitas desde 2017, projetando um total de R$ 1.467.523.000,00 para o ano que vem, por meio das diferentes fontes de arrecadação.

O orçamento é o valor que a cidade terá à disposição (previsão) para aplicar no ano que vem.

Estão incluídos gastos e receitas. Os valores provisórios que estão sendo trabalhados pela Diretoria de Orçamento incluem R$ 160 milhões do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); R$ 130 milhões do Imposto Sobre Serviços (ISS); e R$ 17 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A elaboração final da peça orçamentária levará em conta as demandas que foram registradas, tanto na audiência pública quanto de forma virtual, por meio do site da Prefeitura de Suzano, entre junho e julho. O Executivo Municipal verificará a viabilidade da implantação dessas solicitações conforme compatibilidade com o plano de governo e com o plano plurianual. Após essas etapas de consulta pública, o projeto de lei referente à LOA 2025 será apreciado na Câmara de Suzano, onde poderá receber emendas, antes de ser concluído e votado.

Os dados divulgados pelo Boletim Focus, do Banco Central, no mês de agosto, serviram de referência para mostrar as perspectivas para o próximo ano, que indicam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,86% e de uma inflação média de 3,93%.

É importe garantir transparência e participação popular no processo que envolve a elaboração da peça orçamentária.

Assim os investimentos serão aplicados, de acordo com a demanda de cada bairro.