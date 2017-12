Os desafios de Ashiuchi

O DS traz na edição desta quinta-feira uma entrevista com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). É a última do ano em que ele faz balanço e, mais uma vez, não se negou a dar nota para seu governo: 7,5.

A entrevista vai mostrar que o prefeito reconhece que não conseguiu fazer tudo que queria. Mas, garante que em apenas um ano conseguiu fazer mais do que em quatro anos, do governo anterior.

A população suzanense que espera por melhorias, sobretudo em serviços de zeladoria, como os tapa-buracos e iluminação, vai poder fazer uma reflexão das respostas dadas pelo prefeito, sua sinceridade em admitir que a cidade ainda precisa avançar, mas, por outro lado, poderá acompanhar o balanço feito por Ashiuchi sobre a retomada de obras.

É bem verdade que algumas delas, muito importantes para a cidade, voltaram a ter um “canteiro de serviços”.

É o caso do Ginásio do Max Feffer e, sobretudo, o início do Hospital Regional de Suzano. Por muito anos, o projeto não saia do papel. Praticamente um “elefante branco” era tido com muita desconfiança pelos suzanenses, que viram no início da década do ano 2000, a desativação de dois hospitais importantes: Campos Salles e São Sebastião.

Assuntos polêmicos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), foram abordados na entrevista. O prefeito fez questão de responder aos questionamentos do DS. Disse que era obrigado a reajustar, mas reconheceu o momento difícil do País. Ele prometeu, entretanto, retribuir com obras os valores que a cidade deve receber do imposto.

Outro assunto importante foi o fato de a cidade ter reduzido sua crise financeira. As dívidas são altas. Mas, segundo Ashiuchi, a cidade fecha 2017 com superávit. Ou seja, o município teve menos gastos e mais receita.

A notícia é positiva porque gera e fica uma boa perspectiva de investimentos para 2018.

E é o que a população espera. Uma continuidade de obras, que sejam firmadas e executadas para o bem comum.

As dificuldades da população de Suzano são notórias. Muitos bairros ainda precisam de investimentos, sobretudo, no campo do saneamento básico e pavimentação.

É preciso então aguardar. Ver se a administração vai conseguir iniciar 2018 com seus investimentos, projetos e obras.

Uma delas, esperada já para o primeiro semestre deste novo ano, é a implementação das 75 câmeras de monitoramento, cuja reportagem foi abordada pelo DS no domingo. De resto é torcer para que a contribuição dada pela população por meio dos impostos possa ser revertida em melhorias necessárias para o seu bairro.