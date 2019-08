A compra de mais trens para o Estado está na pauta do governo João Doria (PSDB). Há um esforço no sentido de reforçar o número de linhas nas regiões do Estado e ainda de mais composições.

É preciso acelerar, inclusive, obras dos trens metropolitanos que estão atrasadas desde governos anteriores.

Não há dúvida de que uma medida importante e que beneficia o Alto Tietê foi o fim da baldeação em Guaianases,uma reivindicação muito antiga feita por autoridades e quem utiliza esse meio de transporte.

Mas é preciso melhorar ainda mais a circulação de trens com mais trens nas linhas.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem após questionar a Copanhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A expectativa é de que o Estado deverá comprar novos trens que poderão atender também a Linha 11-Coral a partir de 2022, dependendo do planejamento e da necessidade operacional.

A Linha 11 é composta por trens novos desde janeiro deste ano, que são referentes ao último lote comprado pela CPTM e entregue a partir de 2016.

De acordo com a CPTM, "as novas composições que estão na linha possuem ar condicionado, salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), monitoramento com câmeras na parte externa e interna, além de possuírem todos os itens de acessibilidade (sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, espaço para cadeirantes, mapa com indicação luminosa das estações para deficientes auditivos e áudio para deficientes visuais). Também dispõem de monitores digitais internos com informações sobre a prestação de serviços e reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria".

Mas é evidente que os passageiros querem mais trens, menos intervalos e capacidade controlada do número de usuários por composição. Nos finais de tarde, horário de pico, o número cresce. Os trens ficam lotados.

O DS ouviu na semana passada passageiros na Estação de Suzano.

Eles vivem a expectativa de melhoria.

De acordo com alegações, a frota atual não consegue suportar a quantidade de pessoas que utilizam os trens diariamente, principalmente em horários de pico.

É fato que o sistema de circulação de trens vem melhorando ao longo dos anos. Mas é importante garantir mais possibilidades de uma viagem com pouco mais de conforto.

Verdade que a circulação de trens vem melhorando, mas existe muito caminho a percorrer.