Passarela da CPTM

Uma antiga reivindicação, de comerciantes e pedestres, pode ser concretizada na próxima semana.

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem informando que as obras de retirada da antiga passarela que interligava o Centro de Suzano ao bairro Parque Maria Helena serão finalizadas.

Comerciantes da região pedem que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) construa uma nova passarela no mesmo local, pois afirmam que a falta de acesso aos bairros esta enfraquecendo o comércio.

O acesso por lá será muito importante. A antiga passarela, antes da construção da estação de Suzano, funcionava como um acesso importante.

Teve de ser derrubada por conta da falta de estrutura e, por causa da nova obra da estação.

A reportagem do DS mostrou ontem que em relação à finalização da desmontagem da antiga passarela, a CPTM informa que o projeto de desmontagem esta em período de finalização. A companhia destacou que neste momento, só resta finalizar a desmontagem das rampas de acesso ao lado da Avenida Prudente de Moraes, que ainda devem ser removidas ao longo da próxima semana.

A antiga passagem de acesso está desativada - ou seja não passam pedestres pelo local - desde fevereiro de 2016. Os “escombros” ou que restou ainda está no local.

Segundo comerciantes, a passarela era importante porque impulsionava o movimento das lojas da região e facilitava o acesso dos moradores a ambos os lados.

A reportagem mostrou também que os comerciantes do Parque Maria Helena afirmam que as vendas sofreram uma queda de mais de 80% em comparação ao período em que a passarela ainda estava funcionando e afirmam que o movimento só voltará caso uma nova passarela seja construída no mesmo local.

Vendedores da Rua Prudente de Moraes afirmam que já cobraram a construção da nova passarela, mas dizem que ainda não presenciaram nenhuma ação efetiva por parte da CPTM.

As passarelas são estruturas construídas de forma temporária ou permanente para a travessia de pedestres sobre uma via de trânsito motorizado ou para obstáculos naturais, como cursos d'água e depressões de terreno natural.

No caso das obras de arte em uma via de trânsito, elas separam fisicamente os fluxos de pedestres e veículos, eliminando os conflitos entre eles.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as passarelas para pedestres constituem- se, essencialmente, em tipos de obras de arte especiais.

De acordo com a Instrução para Projeto de Passarela para Pedestres, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o projeto de passarela de pedestres deve ser elaborado em três etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo.

Por toda essa importância, é preciso que a passarela seja construída para garantir a segurança necessária ao pedestre e passageiro.