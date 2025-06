O Passe Livre Estudantil proporciona ao jovem o direito à cidade por meio da mobilidade, já que o estudante dificilmente consegue arcar com o preço do transporte público. Oferecer a possibilidade de ir e vir, principalmente nas grandes e médias cidades, significa proporcionar uma integração maior entre as regiões e fazer com que a juventude possa ocupar e circular pelos espaços urbanos de modo mais democrático, garantem especialistas.

Em Suzano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, desenvolve o programa com sucesso e nesta semana anunciou que abrirá em 1º de julho o novo período de inscrições para o Passe Livre Estudantil, benefício voltado aos estudantes que utilizam o transporte público municipal para se deslocar até as instituições de ensino. O prazo para novos cadastros e revalidações, referentes ao 2º semestre deste ano, vai até 30 de setembro, com expectativa de alcançar 3 mil inscrições nesta etapa.

O programa é promovido em parceria com a empresa Radial Mais Transporte e tem como objetivo garantir o acesso à educação com mais equidade, oferecendo gratuidade no transporte público municipal. Para ter direito ao benefício, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

De acordo com o balanço da Secretaria de Educação, 2.446 estudantes se inscreveram no primeiro semestre deste ano. Já no segundo semestre do ano passado, 2.783 cadastros foram feitos. Para este novo período, a gestão municipal trabalha com uma estimativa de 3 mil inscritos, em função da crescente adesão dos alunos e da ampliação da divulgação do programa.

Sem dúvida é um programa que facilita o acesso dos estudantes à escola, promovendo inclusão e permanência. Por isso, a cidade espera atingir a marca de 3 mil cadastros, pois acreditamos na importância de garantir o transporte gratuito para quem mais precisa.

O processo de inscrição pode ser feito diretamente no portal da Prefeitura de Suzano, pelo endereço www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre. Ao acessar o site, o estudante deve clicar no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2025” e preencher os campos com as informações pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o sistema irá gerar um formulário que precisa ser impresso e levado à instituição de ensino para validação.