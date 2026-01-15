A importância do Passe Livre Estudantil reside em garantir o direito à educação e mobilidade, diminuindo a evasão escolar ao eliminar o custo do transporte, facilitando o acesso a escolas, faculdades e atividades culturais/lazer, sendo essencial para a formação cidadã e o desenvolvimento social, especialmente para famílias de baixa renda, e promovendo a inclusão ao permitir a participação plena na vida educacional e social.

Em Suzano, o programa existe e é bem avaliado.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação registrou no primeiro dia de cadastros do Passe Livre Estudantil, um total de 417 inscrições referentes ao 1º semestre de 2026 para obter o benefício, sendo 302 recadastramentos de estudantes que já utilizavam o benefício e 115 novos cadastros. A expectativa da pasta é alcançar 3 mil acessos ao longo do período, que se encerra em 30 de abril. O Passe Livre contempla os estudantes que atendam os critérios socioeconômicos estabelecidos pelo regulamento do programa.

Sem dúvida, o resultado já no primeiro dia mostra que o Passe Livre é um instrumento essencial para muitas famílias. A procura é significativa, com destaque para os recadastramentos, o que demonstra que quem já utiliza o benefício reconhece sua importância e faz questão de manter o acesso.

Consolidado no município, o Passe Livre Estudantil garante gratuidade no transporte coletivo municipal para alunos dos cursos técnicos e superior que residem em Suzano e se enquadram nos critérios de renda do programa (O DS trouxer reportagem completa na edição desta quarta-feira).

O Passe Livre Estudantil é uma ferramenta fundamental. Quando garantimos o deslocamento gratuito, estamos promovendo igualdade de oportunidades e investindo diretamente no futuro da na cidade.