O Programa Passe Livre Estudantil de Suzano é uma política pública de incentivo ao acesso e permanência dos estudantes munícipes às escolas que frequentam, atendendo aos alunos na gratuidade do seu deslocamento dentro do município, nos trajetos escola-residência e residência-escola (para os estudantes que frequentam instituições de ensino do município); e no deslocamento dentro do município nos trajetos centro do município-residência e residência-centro do município (para os estudantes que frequentam instituições de ensino em outros municípios).

Nesta semana, os números mostram a alta procura pelo serviço.

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Suzano em parceria com a Radial Mais Transporte, chegou à marca de 2.302 solicitações no primeiro mês de inscrições para o segundo semestre de 2023. Deste total, 746 já foram deferidos em favor dos solicitantes.

De acordo com a Prefeitura, entre os aprovados, 684 são pedidos de estudantes que já utilizaram o benefício em outras edições, ao passo que 62 são oriundos de alunos inéditos. Os cadastros podem ser feitos até 30 de setembro por meio do site suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Para ter acesso ao benefício, seja em caso de renovação ou de novo cadastro, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). O beneficiado também precisa residir a mais de dois quilômetros da instituição de ensino ou da estação ferroviária de Suzano.

Segundo o chefe da Educação suzanense, Leandro Bassini, o acesso ao ensino é preocupação da pasta e, por isso, o programa busca auxiliar aqueles que dependem do transporte público para estudar.

Para fazer a solicitação, o suzanense deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Atualmente, por não existir uma regulamentação nacional, cada cidade define as normas para a oferta do benefício. De modo geral, o beneficiado tem acesso a um cartão de passagem aceito nos transportes públicos – em alguns estados a gratuidade é apenas para um tipo específico de transporte – com um valor mensal que o estudante pode utilizar ao longo do mês. Esses créditos, ou cotas, são recarregados mensalmente.