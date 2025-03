A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após ser vítima de tentativa de feminicídio cometida pelo seu marido.

Em todo o País surgiu então um projeto de apoio à mulher vítima de violência doméstica, que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas e de segurança.

Trata-se da Patrulha Maria da Penha. É um instrumento a mais na luta contra a violência.

Em Suzano, a Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM), tem se destacado por seus atendimentos e ações.

Na terça-feira (11/03) realizou uma ação de panfletagem na Praça João Pessoa, na região central da cidade.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar e orientar a população sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis para vítimas de violência doméstica. A ação integra a programação do Mês da Mulher, reforçando o compromisso da cidade com a valorização e proteção do público feminino.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, foi realizada uma atividade especial de autoestima, auxiliando as mulheres a se enxergarem com mais força e beleza. Um espelho decorado, acompanhado de uma caixa, trazia o texto “abra e veja uma mulher incrível”.

A ação teve como objetivo incentivar a confiança e o empoderamento feminino, proporcionando um momento de reflexão e valorização para todas as participantes.

Durante as atividades, equipes da GCM distribuíram materiais informativos e dialogaram com o público que passava pelo local, destacando a importância da denúncia e do apoio institucional. Além de apresentar o trabalho do grupamento, a abordagem também reforçou os canais de atendimento disponíveis, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.

Os serviços da Patrulha Maria da Penha vão além do atendimento às ocorrências, realizando o monitoramento contínuo de casos e atuando em parceria com setores da assistência social e saúde.