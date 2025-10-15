A Patrulha Maria da Penha é um programa de segurança pública, presente em diversos estados do Brasil, que visa proteger mulheres em situação de violência doméstica, fiscalizando o cumprimento de medidas protetivas de urgência, oferecendo apoio e acompanhamento às vítimas. Composta por policiais militares ou guardas municipais, a patrulha atende a pedidos de socorro, orienta sobre direitos e encaminha para outros serviços da rede de proteção, funcionando em parceria com a rede de atendimento.

Em Suzano, o programa completou 11 anos. Na edição desta terça-feira (14), o DS trouxe reportagem mostrando os números de atendimentos.

Segundo a Prefeitura, foram registrados 5.191 mulheres acompanhadas neste período.

Para garantir a integridade de todas as munícipes que tinham medida protetiva, a equipe destinada a esse trabalho garantiu 88.228 visitas a domicílios, realizando um total de 106 prisões em flagrantes. Os expressivos números tornaram a Patrulha Maria da Penha de Suzano uma referência no Alto Tietê e no Estado de São Paulo.

O sucesso desta atuação se deve, além das rondas, à disponibilização de um aplicativo de proteção às mulheres utilizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para acompanhamento das vítimas de violência doméstica com medida protetiva emitida pela Justiça.

Nos casos de descumprimento da medida judicial, é possível acessar a tecnologia e acionar a Patrulha para a residência da vítima, de forma que possa ser efetuada a prisão do agressor. Caso ele não seja localizado, a vítima é orientada a confeccionar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e encaminhar uma cópia para o grupamento, para que seja formalizada a comunicação com a Justiça sobre o ocorrido.

A Patrulha Maria da Penha é crucial para a proteção de mulheres vítimas de violência, pois garante o cumprimento das medidas protetivas, realiza visitas periódicas para verificar a segurança das vítimas, oferece orientação e apoio, e atua para prevenir o feminicídio. Seu trabalho, integrado com a rede de apoio (polícia, justiça, assistência social), é essencial para dar voz, acolhimento e aumentar a confiança das mulheres no sistema de justiça.

Outra estratégia que se mostrou eficaz no suporte às mulheres foi a rede de proteção que consolidou em Suzano, integrando não só a Patrulha Maria da Penha como também outros órgãos, estruturas e contatos que também passaram a compor o trabalho.

As suzanenses ameaçadas passaram a contar com inúmeras possibilidades de buscar ajuda nos momentos de ameaça. Além da Patrulha, que atende pelo número (11) 4745-2150 ou 153, e da própria DDM, que atende pelo telefone (11) 4748-8040, as munícipes também podem recorrer à Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (180); à Polícia Militar (190); à Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) pelos telefone (11) 4745-2114/4745-2107/4747-2104; à Comissão das Mulheres Advogadas da 55ª Subseção da OAB Suzano).