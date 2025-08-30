Patrulhamentos na região sul

O Distrito de Palmeiras, localizado na região sul de Suzano, considerado importante localidade da cidade vai receber reforço na segurança. Na semana passada, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã vai reforçar os patrulhamentos da Guarda Civil Municipal (GCM). A medida foi definida após reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras, realizada na última terça-feira (26/08) no bairro Parque Palmeiras, e atende reivindicações de moradores sobre a necessidade de maior presença das forças de segurança e melhorias na iluminação pública.

O Conseg faz um papel importante de reivindicação e cobrança no sentido de se aumentar a segurança em diferentes regiões de Suzano.

O trabalho na área tem sido importante, sobretudo por conta da atuação da GCM.

Durante a reunião, um dos pontos centrais foi em relação aos episódios de perturbação do sossego provocados por uma adega localizada no Parque Buenos Aires. De acordo com relatos apresentados, o estabelecimento tem promovido barulho excessivo e causado transtornos aos moradores do entorno. A Secretaria de Segurança Cidadã garantiu que já estuda ações conjuntas para fiscalizar o comércio e resolver o problema de forma definitiva.

Aliás, os casos de perturbação do sossego tem sido um grande desafio para a cidade.

Outro tema debatido foi o reforço da iluminação pública, especialmente nas áreas mais afastadas do distrito de Palmeiras. A medida é considerada fundamental para aumentar a sensação de segurança da população, principalmente em horários noturnos. Também entrou na pauta a necessidade de lombadas em ruas da região do Clube dos Oficiais, atendendo a pedidos de moradores que relataram excesso de velocidade por parte de motoristas.

A administração municipal afirma que tem buscado ouvir a população e dar respostas rápidas às demandas de segurança.

A promessa é de que os patrulhamentos da GCM serão intensificados já nos próximos dias, como parte de uma política de proximidade com os bairros.

O encontro desta terça-feira deu continuidade às agendas periódicas da Secretaria de Segurança Cidadã com o Conseg. Segundo Balbino, esse formato de trabalho seguirá como prioridade.

Uma forma importante de compartilhar informações para reforçar a aprimorar a segurança pública na cidade.