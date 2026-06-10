A pavimentação de ruas é um pilar fundamental da infraestrutura municipal. Ela promove a mobilidade urbana, melhora as condições de saúde pública ao eliminar poeira e lama, valoriza os imóveis e estimula o desenvolvimento econômico local, impactando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

É um desafio em que todos os municípios do País enfrentam. São necessários investimentos robustos para garantir a melhoria da qualidade da mobilidade urbana.

Asfalto de qualidade facilita o fluxo de veículos, o transporte público e o trânsito de pedestres. Ruas pavimentadas permitem o acesso de serviços essenciais, como ambulâncias, policiamento e coleta de lixo, a todas as regiões da cidade.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano intensificou os serviços de pavimentação em 17 vias públicas do município.

Os trabalhos incluem aplicação de novo asfalto, drenagem pluvial, implantação de guias e sarjetas, reforço estrutural do solo e melhorias na iluminação pública. Jardim Amazonas, Vila Real Santista, Vila Urupês, Cidade Boa Vista e Jardim São Bernardino são alguns dos bairros contemplados com os trabalhos.

A principal obra em andamento é a da rua Guilherme Garijo, importante ligação entre Suzano e Mogi das Cruzes. A via tem um investimento de R$ 9,37 milhões, sendo R$ 9,27 milhões oriundos de emendas parlamentares federais e R$ 93,7 mil de contrapartida municipal, e recebe requalificação completa dos 3,69 quilômetros da via nos dois sentidos. Ela é considerada estratégica para a ligação com a cidade vizinha, atendendo também bairros como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela.

São investimentos muito importantes porque atendem reivindicação antiga da população dessas localidades.

Ruas bem cuidadas atraem investimentos e novas empresas, além de valorizar os imóveis e gerar empregos.

Em Suzano, os serviços são executados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., os trabalhos começaram com a demolição de trechos do pavimento e das guias para reforço da base, etapa que será seguida pela revisão de sarjetas, adequações no sistema de drenagem, aplicação de binder e implantação de novo asfalto. O projeto também contempla a construção de passeios públicos e, após a conclusão da requalificação viária, ações de zeladoria, sinalização e revisão da iluminação pública.

Na região de Palmeiras, a administração municipal iniciou a pavimentação de cinco ruas no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista. Com investimento de R$ 1,2 milhão em recursos próprios, as obras contemplam as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. O projeto prevê a pavimentação de 5.160 metros quadrados, implantação de drenagem pluvial.