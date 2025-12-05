Percepção sobre apostas

Os jogos e apostas apresentam riscos. A exposição precoce, especialmente entre adolescentes, pode levar ao desenvolvimento de transtornos compulsivos e prejudicar o desenvolvimento cognitivo.

Nesta semana, a Fundação Procon-SP (estadual), vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, iniciou a segunda consulta “Jogos e Apostas Online – Percepção do Consumidor”, com o objetivo de compreender o comportamento dos consumidores diante das plataformas de jogos e apostas virtuais; suas experiências, hábitos e eventuais problemas enfrentados.

Com o crescimento da oferta de jogos online e apostas esportivas no país, impulsionadas por campanhas publicitárias de grande alcance, influenciadores digitais e celebridades, o Procon-SP busca mapear o impacto desse cenário no cotidiano dos consumidores. A pesquisa é comportamental e de caráter educativo para servir de base para orientações e ações futuras de fiscalização, prevenção a endividamento e iniciativas de educação para consumo.

O questionário aborda assuntos como recebimento de ofertas de jogos e apostas nas redes sociais e no celular; frequência e valores gastos em plataformas de jogos e apostas; tipo de atividade praticada (jogos online, apostas esportivas ou ambos); percepção de ganhos e perdas; casos de endividamento, empréstimos ou comprometimento de renda; influência de campanhas publicitárias com celebridades; entre outros.

A pesquisa será importante para entender como a população vem lidando com esse tema que também preocupa.

A enquete também coleta informações de perfil dos participantes, como faixa etária, renda e gênero, permitindo cruzamentos que ajudem a identificar grupos mais vulneráveis aos riscos de endividamento e às práticas abusivas.

De acordo com o governo estadual, por se tratar da segunda edição do levantamento, os resultados também permitirão comparar os resultados da primeira, mapear mudanças e evolução do cenário ao longo do tempo. Como, por exemplo, 63% dos participantes informaram que enfrentaram problemas com a empresa que oferta os jogos e apostas online, sendo as principais questões apontadas a recusa da empresa em efetuar o pagamento do prêmio (57%), o envio constante de mensagens incentivando a jogar e apostar (14%) e as regras do jogo, aposta e do valor do prêmio confusas (14%).

No levantamento anterior, apenas metade tomou alguma atitude, como deixar de se relacionar com a empresa, denunciar aos órgãos competentes ou fazer contrapropaganda da empresa em redes sociais, para amigos e familiares.

Do total de consumidores que responderam o questionário (1.533), 53% declararam que não tinham conhecimento que o Procon-SP recebe reclamações de consumidores sobre jogos ou apostas.

O formulário estará disponível para participação até 9 de janeiro de 2026 no site www.procon.sp.gov.br.