Perda de filiados

A história dos partidos políticos no Brasil é marcada por alguns períodos de negação (nos regimes ditatoriais, a existência de partidos políticos era vista como ameaça aos governantes), seguidos de um sistema bipartidário (no qual o Estado brasileiro só reconhecia a existência e o funcionamento de dois partidos políticos determinados). Por fim, na atualidade, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei máxima do Estado brasileiro, adota o pluripartidarismo, permitindo o surgimento de várias agremiações políticas desde que atendidos certos requisitos previstos em lei.

Na edição de domingo, o DS trouxe informações sobre o número de eleitores filiados a partidos políticos no Alto Tietê.

O número reduziu em 4,5 mil pessoas, ou 3,6%, em quatro anos. O total em 2016 era de 121,9 mil e atualmente são 117,4 mil.

Os dados foram divulgados pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e analisados pelo DS na última semana.

O levantamento analisou os números de julho desse ano e comparou com o mesmo mês de 2016 - ano da última eleição municipal.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em linhas gerais, pode-se afirmar que os partidos representam diferentes ideologias e convicções políticas existentes na sociedade, reunindo, como seus filiados, cidadãos adeptos à sua corrente de pensamento. Por isso, antes de se filiar a um partido político, o eleitor deveria tomar conhecimento do estatuto partidário, que é a norma interna que rege sua organização e funcionamento, com o objetivo de verificar sua afinidade com aquele projeto político. Esse mesmo cuidado deve ter o eleitor que assina ficha de apoiamento à formação de um novo partido político, pois o apoiamento, condição indispensável para que o partido possa ser registrado perante o TSE, implica, como o próprio nome sugere, a adesão do eleitor àquele programa político.

Na reportagem publicada pelo DS na edição de domingo mostra que a apesar de no levantamento regional o número de eleitores ter diminuído, três municípios do Alto Tietê registraram crescimento de pessoas filiadas a partidos políticos.

Em primeiro lugar aparece Arujá, com aumento de 310 filiados em quatro anos.

Eram 6.043 em julho de 2016 e atualmente são 6.353.

Os três partidos com mais filiados na cidade são o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 718 pessoas, seguido pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 585, que está empatado com o Partido Progressista (PP), com os mesmos 585.

O partido pode ter atuação em nível nacional, estadual e municipal desde que tenha órgãos de direção válidos (diretório ou comissão provisória), também, nos diversos estados e municípios do País, podendo, em consequência da sua regular constituição em todas as esferas federativas, lançar candidatos às eleições gerais e municipais, tanto para presidente, vice-presidente e senadores quanto para governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, vice-prefeito e vereadores municipais.