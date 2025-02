A perturbação do sossego se caracteriza por qualquer ruído, seja ele advindo de um som alto ou de qualquer outra forma de incômodo sonoro que traz transtornos.

Ele é tratado, comumente, dentro de condomínios quando ocorrem festas e obras, que incomodam os moradores e, de certo modo, atrapalham a boa convivência em comunidade.

Os municípios do Alto Tietê buscam alternativas e tentam aplicar a lei para evitar esse problema, considerado um grande desafio pelas autoridades.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano participou de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista, responsável pela região norte da cidade. A principal pauta do encontro foi exatamente a perturbação do sossego, problema que vem sendo combatido com frequência pela administração municipal em vários pontos da cidade.

O jornal mostrou que foram debatidas diversas ações preventivas para melhorar a segurança da população, incluindo reforço nas rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) e melhorias urbanas que possam inibir atividades ilícitas. A troca de informações entre os órgãos de segurança e a população foi destacada como essencial para a eficácia das ações.

Há um trabalho de fortalecimento de ações conjuntas entre a GCM e a Polícia Militar para coibir abusos, além de buscar conscientizar a população sobre a importância do respeito ao bem-estar coletivo.

A perturbação do sossego pode se tornar um problema para todas as pessoas que vivem em sociedade. Em alguns casos, onde os vizinhos estão ainda mais próximos, a situação pode ser ainda mais comum.

No caso de Suzano, além da questão da segurança, a infraestrutura da região norte também esteve em pauta, com destaque para a iluminação pública. O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que a administração municipal tem trabalhado para atender as demandas da população.