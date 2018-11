Pesquisa CPTM

O DS publicou, na edição de terça-feira, reportagem mostrando uma pesquisa exclusiva encomendada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que traçou o perfil das passageiras que dependem do transporte sobre os trilhos.

Elas responderam às questões e a conclusão foi de que as mulheres representam mais da metade dos usuários, sendo que 58% delas são as responsáveis financeiras de casa e 65% têm idades entre 18 e 24 anos. Entre as principais demandas solicitadas está o respeito entre os passageiros e mais segurança na viagem.

O estudo ouviu 1.897 mulheres, durante o mês de março, nas estações Palmeiras-Barra Funda (Linhas 7 e 8); Vila Olímpia (Linha 9); Pref. Celso Daniel- Santo André (Linha 10) e Brás (Linhas 11 e 12). De acordo com a pesquisa, 70% das passageiras trabalham com carteira assinada, 65% são solteiras e 55% não têm filhos. Outro levantamento da Companhia, datado da mesma época, destaca que 41,7% das passageiras têm a renda média mensal entre um e dois salários mínimos e outras 15,7% têm de dois a três salários mínimos.

A maior demanda solicitada pelas mulheres durante o trajeto diário é o respeito entre os passageiros, 37,7% das usuárias acreditam que ainda é preciso evoluir neste quesito. Para isso, a CPTM aposta em campanhas de conscientização pela cidadania, por meio de mensagens emitidas no sistema de som dos trens e estações, além de incentivar os bons modos e respeito ao próximo nos canais da companhia.

Outro pedido de 32,2% das passageiras é pela segurança, sendo que 83% das mulheres afirmaram conhecer a campanha contra abuso sexual e 80% sabem denunciar.

As questões são importantes porque mostram ainda um problema crucial que a CPTM tenta ainda solucionar: o abuso dentro dos vagões.

As mulheres sofrem e, como a pesquisa mostrou, um amplo trabalho de divulgação garantiria mais orientação a todos os usuários dos trens.

A reportagem do DS mostrou também que as participantes receberam folhetos de orientação quanto à denúncia.

O tema é seguido pelo desejo de retirada dos ambulantes. As ações de combate ao comércio ilegal nos vagões estão em prática, segundo a CPTM.

Os ambulantes têm tido atuação constante dentro dos trens, a maioria reclama que precisa trabalhar. Mas, a prática é proibida.

Entre os serviços apontados como essenciais para a otimização do tempo gasto no trajeto e nas estações, 41,3% das mulheres querem mais lotéricas; 19,2% buscam pela instalação de supermercados e feiras, e 12,4% esperam por farmácias. Lanchonete e fraldario também são citados na pesquisa. A Companhia tem disponibilizado a área comercial em algumas estações, como na estação São Miguel Paulista, na Linha 12-Safira, que segue com uma área de 21 mil m² em fase de licitação para empreendimentos.

A pesquisa é, sem dúvida, muito importante. Vai garantir estratégias para os próximos planejamentos da empresa.