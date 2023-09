Nesta semana, números do Governo de São Paulo mostraram que, ao menos, 20 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) foram emitidas em todos os 645 municípios paulistas. Até agora, o número é de 18.489 mil documentos que visam facilitar a identificação e os responsáveis, assegurando mais rapidez no acesso a serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social e outros em todo o território paulista.

A iniciativa é da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o documento foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital. E a gestão estadual de SP vem ampliando o apoio presencial para emissão da carteira nos postos do Poupatempo. Até agora, 26 unidades do Poupatempo já contam com salas sensoriais na capital, interior e litoral.

Uma iniciativa muito importante que vem sendo seguida por todos os municípios do Alto Tietê.

A emissão gratuita do documento já vinha sendo feita desde abril no Poupatempo do Canindé, na zona norte da capital. No local, é oferecido o serviço presencial de orientação para solicitação e cadastro. Todo o processo é validado no próprio posto, com impressão e entrega imediata do documento.

A expansão da emissão das carteiras e do atendimento com salas sensoriais chegou aos postos Poupatempo de todas as cidades do Estado.

As salas sensoriais são espaços silenciosos de acolhimento, com equipes especializadas para atendimento a pessoas autistas e neurodivergentes. Os espaços oferecem abafadores de sons externos e controle de iluminação para reduzir estímulos sensoriais e tornar os ambientes confortáveis, evitando crises e estresse do público atendido. O serviço também dispõe de quadros brancos, pincéis marcadores, jogos e brinquedos educativos, mural cognitivo e bola de pilates.