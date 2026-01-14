Investir no turismo urbano é crucial para o desenvolvimento econômico, gerando empregos, renda e impulsionando o comércio local, além de atrair investimentos imobiliários e diversificar a economia. Para os moradores, melhora a infraestrutura (transporte, segurança) e a qualidade de vida, enquanto fortalece a cultura e a identidade da cidade, mas exige gestão para evitar impactos negativos como a descaracterização cultural ou sobrecarga de recursos naturais e sociais, buscando um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

As cidades do Alto Tietê buscam, do Estado, novos recursos para tentar alavancar projetos e ações no setor.

De acordo com informações do governo estadual, em 2026 o turismo de São Paulo deverá manter sua trajetória de expansão e consolidação na movimentação de turistas. É o que apontam os cálculos feitos pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Os recursos são importantes porque podem trazer benefícios para as cidades da região.

As projeções indicam crescimento real do PIB do turismo paulista de 3,3% em relação a 2025, o que significa que deverá alcançar R$ 369 bilhões ao final de 2026. Com esse desempenho, a participação do setor na economia do estado poderá chegar a até 9,9% do PIB estadual, mantendo crescimento acima da média projetada para a economia paulista no período.

O fluxo total de turistas deve atingir 52,9 milhões em 2026, avanço de 2,7% na comparação anual. Desse total, o turismo internacional deverá alcançar cerca de 2,9 milhões de visitantes, reforçando a tendência de expansão observada nos últimos anos e consolidando São Paulo como o principal ponto de entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O turismo doméstico segue sustentado pelo turismo de proximidade, pelo calendário ampliado de feriados e pela diversificação da oferta turística no estado.

No transporte aéreo, o movimento acompanha a expansão do setor. O hub formado pelos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos deverá registrar 87 milhões de embarques e desembarques, alta de +3,5%, reforçando o papel de São Paulo como principal centro logístico do turismo no país e principal porta de entrada do fluxo internacional.

A demanda turística impulsiona investimentos em infraestrutura urbana (praças, parques, segurança, saneamento) que beneficiam a todos. Além de, outras coisas, trazer o fortalecimento cultural: promove e preserva a cultura local, gastronomia e patrimônio.