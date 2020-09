PIB dos municípios

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período. O indicador ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. Resumidamente, o PIB é a soma das riquezas dos municípios.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que Suzano tem o segundo maior PIB da região e o 34º do Estado. De acordo com dados disponibilizados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo município em 2017 foi de R$ 10,76 bilhões, perdendo apenas para Mogi das Cruzes, com R$ 14,47 bilhões - que está em 1º no ranking do Alto Tietê e em 19º na classificação do Estado.

O PIB é a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos de uma região durante um período determinado.

A soma do PIB é uma ferramenta fundamental para avaliar o crescimento econômico do País, ou seja, se o PIB está bem, a economia também estará. Caso aconteça o contrário, é sinal que a economia do país ou da região não está bem, avaliam os especialistas.

Para chegar a esse resultado os insumos como matérias primas, mão de obra, impostos e energia não são levadas em consideração.

O DS trouxe também, na semana passada, reportagem mostrando o PIB per capita, que nada mais é que o valor dividido pela quantidade de habitantes de um determinado local, Arujá fica em primeiro na lista, com R$ 62,2 mil. Com uma diferença de cerca de R$ 24 mil, Suzano aparece na segunda posição com R$ 38,1 mil na divisão da soma dos bens e serviços em relação a população.

Em terceiro e não muito distante de Suzano, Poá aparece em terceiro na lista com R$ 37,3 mil, já seguido por Mogi das Cruzes em quarto com R$ 34,4 mil. Pouco atrás de Mogi, a cidade de Guararema surge em quinto, com R$ 33,9 mil.

Portanto, a importância do PIB é grande para a economia.

Segundo o Seade, pela ótica da produção, o PIB corresponde à soma do valor bruto da produção (a preços básicos) menos o consumo intermediário (a preços de comprador), mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos no valor bruto da produção. O PIB é a soma da remuneração dos empregados, mais o rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto e mais o total dos impostos.

Portanto, o PIB é um excelente indicador para entender como os setores da economia estão se portando. Por mais que não leve em consideração aspectos importantes para se considerar em um país, indicador é um dado fundamental para analisar setores da economia (especialmente aqueles de alto desempenho) e o quanto foi produzido por cada um.

E sua maior vantagem está em permitir a comparação do valor de um ano com os resultados dos anos anteriores para entender se a economia cresceu ou não.