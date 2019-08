O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano.

Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.

O PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem.

Especialistas afirmam como exemplo: se um País produz R$ 100 de trigo, R $200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, seu PIB será de R$ 300, pois o valor da farinha e do trigo estão embutidos no valor do pão.

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor.

Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados.

O PIB não é o total de riqueza existente no País. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional.

Mas na realidade o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, seu PIB será nulo.

Ontem, a Agência Brasil divulgou reportagem mostrando que a estratégia adotada pelo governo, de crescimento com responsabilidade fiscal, vai se mostrando acertada, na avaliação da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, em nota divulgada para analisar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB registrou crescimento de 0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior.

Apesar do forte ajuste nas contas públicas, representada por uma queda de 1% no consumo do governo, o crescimento no trimestre foi positivo e acima das projeções de mercado, informou a secretaria na Nota Informativa – Resultado do Crescimento do PIB.

De acordo com a secretaria, as instituições financeiras esperavam crescimento de 0,2% (pesquisa Focus).

A secretaria destaca, no entanto, que o cenário econômico continua desafiador.

O ajuste fiscal em curso, a baixa produtividade da economia brasileira e a incerteza da conjuntura internacional sugerem ainda um longo caminho a percorrer. Mas não deixa de ser importante frisar que, a despeito desses desafios, a conjuntura brasileira hoje mostra-se mais favorável do que era há alguns meses.

O aumento do PIB pode garantir crescimento na economia do País. A situação de incertezas interrompe investimentos.