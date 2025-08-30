Placas do Transporte

As placas de sinalização de segurança facilitam a organização do espaço interno, direcionam o fluxo de pessoas, advertem os funcionários quanto aos possíveis riscos no local e reduzem a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho.

Na semana passada, Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana bateu o recorde de instalação de placas em 2025 no último mês de julho. A pasta garantiu a substituição de 235 placas de trânsito e 186 placas toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças. Ao todo, contando as intervenções na sinalização vertical e horizontal, foram proporcionadas melhorias em 538 pontos do município.

As placas de sinalização de segurança devem transmitir diferentes mensagens de maneira clara e eficiente, além disso, elas precisam ser entendidas por qualquer pessoa que circule pelo local.

Em Suzano, outro destaque do período foi o número recorde de abrigos de pontos de ônibus revitalizados neste ano. As equipes da secretaria executaram serviços em 11 pontos de espera de passageiros, localizados na estrada dos Fernandes; na rodovia Índio Tibiriçá (SP-66), altura do bairro Jardim Nova América; na avenida Paulo Portela; e na estrada Takashi Kobata. Com relação à sinalização horizontal, ainda houve reforço na pintura em 24 lombadas, em 88 faixas de pedestre, em três vagas para pessoas com deficiência e em duas vagas especiais para pessoas idosas.

O trabalho esteve em 154 ruas de 56 bairros, sendo que em alguns deles houve maior quantidade de ações, como no centro e no Cidade Miguel Badra, que receberam, ao todo, 38 melhorias na sinalização vertical e horizontal, contando essas duas localidades. Somente no que diz respeito às placas toponímicas, houve atenção especial para os bairros Jardim Anzai, Jardim Carlos Cooper, Jardim Josué, Jardim Marcato, Jardim Realce e Parque do Colégio.

Por tudo isso, as placas de trânsito são cruciais para a segurança e organização do tráfego, tanto para motoristas quanto pedestres. Elas orientam, advertem sobre perigos e informam sobre regras, contribuindo para um fluxo mais eficiente e reduzindo riscos de acidentes.