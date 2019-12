Planejamento é tudo

Planejamento é importante para as administrações públicas, sobretudo, em um momento de grandes dificuldades financeiras por parte dos municípios.

A situação é crítica para a maioria das prefeituras. Grande parte busca a economia de recursos evitando o desperdício.

Com as dificuldades, os investimentos tornam-se escassos e difíceis. Mas, o planejamento pode contribuir.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano mantém um núcleo para planejar investimentos.

Em funcionamento desde 2017, a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano vem auxiliando na busca, no acompanhamento e na retomada de investimentos para o município.

Neste período, mais de 20 obras foram entregues a partir da atuação do setor.

No dia a dia da gestão pública, existem vários protocolos e detalhes que devem ser acompanhados por uma equipe especializada, para que a burocracia não acabe por fechar janelas de investimento.

A Upae nasceu das experiências do prefeito Rodrigo Ashiuchi com a iniciativa privada e do vice-prefeito Walmir Pinto como secretário de Cultura, entre 2005 e 2012, e como vereador, de 2013 a 2016.

Até agora o setor vem funcionamendo bem. Pelos valores de investimentos podem garantir ótimas obras e retomada de serviços públicos na cidade.

Só para se ter uma ideia, o setor funciona como um ponto de ligação tanto entre o município e os governos estadual e federal quanto entre o gabinete do Executivo e todas as pastas municipais, estando presente no acompanhamento e no desenvolvimento de projetos, iniciativas e obras.

A reportagem do DS, com base em informações da Secretaria de Comunicação Pública (Secop), mostrou que dentre operações de crédito, emendas e programas, o município já investiu R$ 64,9 milhões.

Levantamento aponta 20 obras acompanhadas

A própria administração diz que um dos pilares do sucesso da Upae é o empenho da equipe, composta por mais de dez profissionais.

Há um trabalho coordenado que vai em busca de resolução de problemas com planejamento dos investimentos.

Para o futuro, o comando da Upae prevê que a gestão será marcada pelo fim das “novelas” no município.

A Prefeitura informou que das quatro grandes obras esperadas pelos suzanenses, uma já foi entregue e outras três retomadas, com grandes prognósticos.

A Arena Suzano hoje faz parte do cotidiano, recebendo eventos esportivos e grandes encontros cívicos, culturais e religiosos; a Marginal do Una está pronta para desafogar o trânsito na região central; a Clínica da Família, onde estava prevista a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Revista, vai complementar a oferta de Saúde na região norte; e o Hospital Regional, após anos de impasse e indecisão, está sendo nossa grande prioridade.

É importante que o órgão continue funcionando para garantir mais investimentos para a cidade.