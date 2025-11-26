As bacias hidrográficas são fundamentais para a vida e o desenvolvimento humano, pois fornecem água para consumo, irrigação e geração de energia, além de sustentarem ecossistemas e servirem como vias de transporte e lazer. Elas são essenciais para a gestão dos recursos hídricos, permitindo o planejamento e a garantia do abastecimento de água de forma sustentável.

Nesta semana, o governo estadual divulgou uma iniciativa importante para manter esses mananciais.

A ação é estratégica da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) que visa promover uma maior integração entre os Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH).

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Estado de São Paulo, portanto, podem aderir ao Programa IntegraBacias, O objetivo é fortalecer o planejamento hídrico em diferentes escalas — local, regional, estadual e federal — e aprimorar a articulação entre os instrumentos de gestão e setores usuários da água, de forma integrada, adaptativa e com foco no futuro.

As bacias hidrográficas são essenciais para o equilíbrio ecológico, abastecimento de água e economia, desempenhando um papel vital para a vida e o desenvolvimento humano.

Por isso é importante que Estado e municípios promovam a preservação.

Especialistas afirmam que sem elas, seria impossível garantir a sobrevivência de bilhões de seres vivos e a continuidade de atividades como a agricultura e a geração de energia. O programa do Estado busca consolidar uma visão de longo prazo para orientar investimentos, pactos e ações prioritárias no curto, médio e longo prazos. Além disso, reforça a atuação dos comitês como espaços legítimos de governança da água, valorizando suas capacidades técnicas e participativas como protagonistas na condução das políticas de recursos hídricos em seus territórios, tanto na elaboração dos planos quanto em sua implementação.

O IntegraBacias é resultado da cooperação entre a Diretoria de Recursos Hídricos da Semil (DRHi/Semil), SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para garantir a coerência técnica e institucional do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH).

Com investimento estimado em R$ 20 milhões, provenientes do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), o programa financiará a contratação de estudos e subsídios necessários para a elaboração dos novos Planos de Bacias Hidrográficas dos comitês que aderirem à iniciativa, além do novo PERH.