O Ano Novo está chegando, mas a população de Suzano não pode ficar sem atendimento. Os serviços públicos devem ser mantidos. É um princípio essencial.

Por conta deste final de ano, a Prefeitura de Suzano realizou, nesta semana, reuniões com representantes das Secretarias de Saúde, de Segurança Cidadã e de Transporte e Mobilidade Urbana e do Departamento de Fiscalização de Posturas para tratar de medidas a serem adotadas durante o feriado do Ano-Novo.

Neste época do ano os serviços públicos são sempre bem exigidos, sobretudo na área de saúde. Os hospitais ficam cheios e o quadro de médicos e funcionários deve ser mantido ou ampliado.

Nesta semana, a Prefeitura informou que o Plano de Ação Integrada será referente ao reforço nos serviços de atendimento médico, fiscalização de trânsito e patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM).

Para a área da Saúde, por exemplo, foram definidas escalas de plantão nos setores de Clínica Geral, Ortopedia, Pediatria e Cirurgia no Pronto-Socorro Municipal (Rua Kaneji Kodama, 1459 – Vila Figueira) e no Pronto Atendimento de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antonio, 319 – Jardim Amazonas), que funcionarão 24 horas.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu (telefone 192), também estará em regime especial para o Réveillon.

Já a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano reforçará o patrulhamento em todas as regiões da cidade, principalmente para coibir ações de vândalos em prédios públicos e contra a integridade física da população, em conjunto com o Conselho Tutelar do município. Fiscais da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana também estarão nas ruas para coibir infrações e o Departamento de Fiscalização de Posturas aumentará, o trabalho de averiguação de locais de interesse, mapeados a partir do trabalho de inteligência promovido na cidade.

É importante que os serviços públicos atendam de forma eficaz.

A população pode ser amparada plenamente durante as celebrações do Ano-Novo.

É preciso garantir o bem-estar e a preservação do patrimônio de todos os moradores da cidade, que poderão comemorar a passagem de ano com mais tranquilidade.

Até o dia 31 então, o Plano de Ação será testado e colocado em prática com objetivo de garantir atendimento eficaz.