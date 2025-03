Plano de Segurança Alimentar

A segurança alimentar tem como função assegurar, a todos os indivíduos, alimentos básicos de qualidade, em quantidades permanentemente satisfatórias e sem afetar o acesso a outras necessidades fundamentais.

Em outras palavras, o seu principal objetivo é contribuir para uma vida digna e um desenvolvimento absoluto do indivíduo.

Na semana passada, Suzano colocou em prática ações importantes para o setor.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea) aprovou, no Espaço dos Conselhos, no Centro, a minuta do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que abrange o ciclo do Plano Plurianual 2026/2029.

A iniciativa visa não apenas promover a segurança alimentar e nutricional de maneira estratégica e sustentável, mas também combater a insegurança alimentar por meio de ações coordenadas entre diversas esferas de governo e a sociedade civil.

A construção da proposta envolveu a colaboração direta da Prefeitura de Suzano por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, de Educação e de Saúde, além do Fundo Social de Solidariedade.

Conforme mostrou reportagem do DS, o processo também contou com a participação ativa de órgãos da sociedade civil por meio de audiências públicas, nas quais universidades, associações, sindicatos rurais, agricultores e cidadãos puderam contribuir, apresentar sugestões e esclarecer dúvidas. Essa participação contribuiu para que o plano fosse representativo, inclusivo e alinhado às reais necessidades da população.

Agora a minuta do plano será integrada ao Plano Plurianual de Suzano e, ao longo do período de 2025 a 2028, as ações propostas serão desenvolvidas de forma a promover o acesso à alimentação saudável e adequada, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O documento estará disponível para consulta no site oficial da prefeitura, o suzano.sp.gov.br.