O Plano Municipal de Saúde (PMS) é o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde para o período de quatros anos. Nele, apresentam-se os compromissos do governo para o setor saúde.

A partir de uma análise situacional das necessidades de saúde da população e das especificidades intramunicipais, o PMS estabelece diretrizes, objetivos e metas de médio prazo, que orientam as ações que serão executadas nas Programações Anuais de Saúde.

O Plano Municipal de Saúde é elaborado no primeiro ano de cada gestão. Sua execução inicia-se a partir do segundo ano da gestão em que foi elaborado e finaliza-se no primeiro ano da gestão subsequente.

O plano deve ser formulado em consonância com os demais instrumentos de planejamento governamental, em especial o Plano Plurianual (PPA) e o Programa de Metas.

Em Suzano, conforme trouxe o DS na semana passada, a construção em torno do novo Plano Municipal de Saúde referente ao período 2026-2029 foi iniciada nesta sexta-feira (21/03) com a primeira das três atividades preparatórias para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada em 5 de abril, entre 8 e 17 horas, na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Jardim Santa Helena).

O evento inicial desse processo, que também contemplará as regiões norte e sul na semana que vem, reuniu aproximadamente 70 participantes entre gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na Câmara.

A abertura da pré-conferência da região central contou com a participação da assessora estratégica da Secretaria Municipal de Saúde, Tânia Porfírio, responsável pelo Controle Social da pasta; assim como da coordenadora de Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço da Prefeitura de Suzano, Sandra Cardoso; e da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka. Também estiveram presentes os diretores Matheus Miyake (Rede de Urgência e Emergência) e Cintia Steffens Watanabe (Atenção à Saúde).

Após leitura do regimento interno, os presentes foram divididos por grupos de discussão, de acordo com os eixos temáticos de interesse, que abrangeram “Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde” e “Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso”, que estão diretamente ligados ao contexto de Suzano, e também o debate sobre “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito”.