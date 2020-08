O Plano São Paulo do governo estadual vem sendo atualizado toda semana.

Ele define regras e a situação de cada região do Estado sobre os casos de Covid-19.

Na sexta-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou a décima atualização do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e reabertura gradual e faseada da economia. A quarentena foi prorrogada até o dia 23 de agosto.

No entanto, já vem ocorrendo flexibilização levando em conta critérios, entre eles o grau de contaminação das cidades e do número de leitos.

No Estado nove áreas de DRS (Departamentos Regionais de Saúde) progrediram de fase e estão agora na etapa amarela, menos restritiva em relação às atividades econômicas e à mobilidade social. São elas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Sorocaba e Taubaté. A medida passa a valer desde ontem, excepcionalmente.

O governo do Estado afirma que está ‘passo a passo’, com muito cuidado, com muita segurança, sem precipitação, sem politização, vencendo gradualmente o coronavírus no estado de São Paulo.

É claro que os números passados pelo Estado não podem significar nenhum relaxamento contra o coronavírus.

A capital, as sub-regiões Sudoeste, Sudeste e Leste da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Araraquara permanecem na etapa amarela, fase que permite reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia.

A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Das 17 áreas de DRS estabelecidas no Plano São Paulo, apenas Franca e Registro permanecem na etapa vermelha, com restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais.

A sub-região Oeste da Grande São Paulo regrediu para a fase laranja, onde permanecem as regiões de Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e sub-região Norte da Grande São Paulo.

Esta etapa permite funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por três.

A região do Alto Tietê vem tentando melhorar seus números em relação ao começo da pandemia. O importante, neste momento, é preservar vidas na luta contra a Covid-19.