Plano Verão

Combater às enchentes é uma das prioridades das cidades que reforçam, nesta época do ano, medidas para evitar desastres naturais.

O DS trouxe reportagem na edição de ontem mostrando que os bairros Vila Amorim, Vila Maluf, Parque Palmeiras e proximidades receberão monitoramento com maior frequência do Plano de Verão de Suzano.

As áreas de risco que serão monitoradas fazem parte de um plano de risco elaborado em 2006 pelo órgão municipal. Das 37 anunciadas, a Prefeitura informou que há 92 setores dentro delas tanto de encostas quanto de margens, no caso as ocupações. O objetivo do Plano de Verão, preparado a cada ano, é prevenir incidentes que aconteçam de fatores naturais, como as chuvas e tempestades. Para isso, a Defesa Civil afirmou que trabalhará firme junto a outros órgãos parceiros para não acontecer deslizamentos, enchentes e inundações na cidade. Caso ocorra, a equipe confirmou que estará presente nos locais para solucionar o problema e dar apoio a população que precise de atendimento.

O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo o ano é a mesma coisa: entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d´água e a inundação de casas e ruas, desencadeando uma série de tragédias que, quase sempre, poderia ser evitada.

Em geral, os rios perenes – isto é, aqueles que nunca secam durante o ano – costumam ter dois tipos de leito: um menor e principal, por onde a água corre durante a maior parte do tempo, e um maior e complementar, que é inundado apenas em períodos de cheias.

Em Suzano, a expectativa é atuar onde tem reincidência de alagamento e inundações com maior frequência.

As equipes trabalharão diuturnamente. Caso não tenha ocorrência, os agentes vão visitar os locais pré-estipulados para observar se tem indício de algo que possa causar algum prejuízo. “Caso tenha, pedimos para que o órgão responsável pelo problema faça os devidos reparos”.

As expectativas são boas para que a população não saia prejudicada como saiu em outras épocas do mesmo período, segundo a Prefeitura. Por exemplo, deslizamentos, alagamentos e inundações no Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Jardim Belém, onde no início deste ano, mais de 60 pessoas ficaram desalojadas.

É importante que a administração esteja à disposição da população em todo o momento para que os prejuízos sejam evitados.