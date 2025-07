Políticas de Assistência Social

A assistência social está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

Com um modelo de gestão participativa, o SUAS articula os esforços e os recursos dos municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social.

Os municípios discutem também a política de assistência. Nesta semana, Suzano, por exemplo, realizou discussão do tema na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no centro de Suzano. Foi realizada a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que marcou também a celebração dos 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O evento reuniu mais de 200 participantes, entre representantes de entidades, autoridades municipais e sociedade civil, com o objetivo de debater políticas públicas e fortalecer as ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Com o tema "20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência", a conferência discutiu a construção, a proteção social e a resistência no campo da Assistência Social. Foram trabalhados cinco eixos principais: Universalização do Suas; Aperfeiçoamento contínuo do sistema; Integração de benefícios e serviços socioassistenciais; Gestão democrática com informação e comunicação transparente; e Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento.

Os benefícios assistenciais fazem parte da política de Assistência Social e são um direito do cidadão e dever do Estado. São eles: o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), Auxílio-Inclusão, Benefícios Eventuais e BPC na Escola.

O momento é fundamental para pensar o futuro da política assistencial no município. A conferência, realizada em Suzano, é um espaço democrático de escuta, troca e construção coletiva. O objetivo é garantir que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes e alcancem quem realmente precisa. Trabalhar com a assistência social é, acima de tudo, exercer humanidade e compromisso social.

Em Suzano, o Fundo Social tem atuado lado a lado com a Secretaria de Assistência Social e com a sociedade civil para promover acolhimento, dignidade e oportunidades.

O Suas é um pilar fundamental para a proteção social e precisa ser fortalecido, cada vez mais.

Sem dúvida é preciso acreditar no poder transformador das políticas públicas e seguir investimentos para garantir direitos, ampliar o acesso e fortalecer a rede de proteção.