As políticas inclusivas para pessoas com deficiência física no Brasil abrangem diversas áreas, buscando garantir a igualdade de oportunidades e a participação plena na sociedade. Essas políticas são fundamentadas em leis e programas que visam a acessibilidade, a educação, o trabalho e a saúde, entre outros aspectos.

Suzano vem realizando um trabalho importante e reforço as ações em parceria com o Estado.

Na sexta-feira, o prefeito Pedro Ishi e o secretário Marcos da Costa formalizaram parceria que integra município em quatro programas voltados à valorização das pessoas com deficiência.

Uma decisão importante para garantir a igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e a participação plena na sociedade.

Visa não apenas a adaptação de espaços e serviços, mas também a mudança de atitudes e a promoção da conscientização sobre as necessidades e potencialidades das pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado de São Paulo formalizaram uma parceria que viabilizará quatro programas voltados à valorização das mais de 22 mil pessoas com deficiência do município. Passam a ser disponibilizados para a população suzanense serviços específicos desta secretaria estadual, que são destinados à ampliação de oportunidades no mercado de trabalho, à atenção devida para as mulheres deficientes, ao incentivo para o esporte e à difusão da comunicação para os surdos.

Em Suzano, o trabalho abrangerá os seguintes programas: “Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI)”, que destina uma estrutura de atendimento para que os munícipes com deficiência possam buscar uma colocação profissional; “Todas-in-Rede”, que propõe ações para garantir mais autonomia para as mulheres com deficiência; “Paralímpicos”, que prepara professores para instruírem corretamente os alunos com deficiência; e “Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, que será destinado a toda a população.