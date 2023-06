População na região cresce

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira aponta para crescimento da população no Alto Tietê em 12,74% em doze anos.

Os números cresceram de 1.441.760 no censo de 2010 para 1.625.530 nos números divulgados ontem. Aumento de 183.770 pessoas na região.

O DS traz os detalhes de todas as dez cidades da região no caderno de Cidades (página 3).

Das dez cidades, oito tiveram crescimento populacional, sendo Guararema a cidade com o maior percentual: 20,86%.

Suzano aparece em segundo com crescimento de 17% no número de habitantes.

Duas das dez cidades tiveram queda: Poá e Salesópolis. As duas cidades registraram queda de 2,12% e 2,76% respectivamente.

Noa País o número populacional cresceu 6,5%, ou 12.306.713 pessoas.

Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do País.

O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, atingindo, em 2022, 84,8 milhões de habitantes. Esse contingente representava 41,8% da população brasileira. Já o Nordeste, onde viviam 54,6 milhões de pessoas, respondia por 26,9% dos habitantes do país. As duas regiões foram as que tiveram a menor taxa de crescimento anual desde o Censo 2010: enquanto a população do Nordeste registrou uma taxa crescimento anual de 0,24%, a do Sudeste foi de 0,45%.

O gerente técnico do Censo 2022, Luciano Tavares Duarte, informou que, de forma inédita, o resultado vai trazer dados sobre as coordenadas geográficas dos endereços visitados pelos recenseadores ao longo dos dez meses de operação.

O conhecimento sobre o número populacional também reflete nos repasses que serão feitos pelo governo federal e estadual. Quanto maior o número de habitantes, mais recursos a cidade recebe.