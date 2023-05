A geração de empregos tem sido um dos grandes desafios dos poderes públicos. Projetos de criação de vagas contribuem de forma direta.

Em Suzano, por exemplo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou, ontem, o número de vagas disponíveis com a divulgação de 167 novas oportunidades de trabalho em diversas áreas de atuação.

As ocupações, assim como os termos de exigências para cada uma, podem ser verificadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego” diretamente no link bit.ly/suzano-emprego.

Os contratantes sinalizam exigências específicas para atender a necessidade de cada oportunidade, incluindo nível de escolaridade, experiência prévia comprovada em carteira e área de residência.

Algumas das ofertas de emprego necessitam de requisitos como, curso técnico de formação ou determinada categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em Suzano, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, as oportunidades oferecidas contemplam os mais diversos segmentos profissionais.

Busca-se oferecer vagas em diferentes áreas. Assim é possível garantir que mais pessoas participem e consigam uma nova colocação no mercado de trabalho por meio do programa.

A parceria desenvolvida com empresários da região é fundamental para garantir que ofertas de emprego sejam oferecidas para pessoas de todas as idades, com ou sem experiência, já que nosso objetivo é alcançar aqueles que querem começar ou recomeçar suas carreiras.

O atual cenário econômico do país é uma discussão que tem gerado divergências.

Nos últimos anos no Brasil, nada foi mais importante que a redução do desemprego, o crescimento dos salários e a melhoria da distribuição de renda.

Mas é importante que a dinâmica de crescimento econômico seja reforçada e fortemente sustentada pelo mercado interno de consumo com importante participação do comércio nessa trajetória.

Assim a abertura de novos postos de trabalho podem contribuir para reforçar a economia.

Para isso, as parcerias entre os poderes públicos podem contribuir de forma direta.