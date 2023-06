Poucos leitos do SUS

O número de leitos do SUS na região cresceu apenas 4,2% nos últimos dez anos, segundo dados da Fundação Seade. Enquanto os leitos privados cresceram 16%.

O DS trouxe a informação na edição do último domingo.

O percentual assusta pois a maioria da população não tem condições de acesso a saúde privada. E até mesmo esta não suporta uma quantidade grande de pacientes, como foi o caso na pandemia de Covid-19, quando os leitos em hospitais particulares lotaram, e o SUS quem teve de sustentar a maioria dos pacientes.

Conforme reportagem do DS no último domingo, os dados de Suzano colocam a cidade em quarto lugar quanto ao crescimento de leitos do SUS. Os dados indicam que entre 2012 e 2022 o número cresceu, em Suzano, 4,7%, passando de 106 para 111 leitos.

Mas, os leitos privados nas cidades aumentaram em 98%, passando de 80 há dez anos para 161 em 2022.

Isso significa que o investimentos da rede privada de saúde investiu na cidade, mas o mesmo não ocorreu com os leitos públicos.

O mesmo se aplica a Mogi das Cruzes. Nos leitos públicos o crescimento foi de 6,5%, passando de 561 para 598 em 2022. Uma diferença de 37 leitos. Entre os privados o crescimento foi de 45%, passando de 175 para 254.

Em algumas cidades houve ainda a queda dos leitos do SUS, como em Ferraz, que registrou queda de 2% nos leitos SUS, passando de 193 para 189. A cidade aparece zerada com leitos privados.

Poá aparece com queda de 52,3% nos leitos públicos. Eram 21 em 2012, e no último ano passou para 10. A cidade também não tem leitos privados.

Outras cidades, de menor porte, registraram maior crescimento dos leitos públicos.

Mas é importante as prefeituras e o Governo do Estado façam investimentos nesse setor na região.