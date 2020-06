Precauções mantidas

Mesmo com a flexibilização, é preciso manter as precauções para que se evitem novos casos de coronavírus.

O alerta foi feito, esta semana, pela Secretaria de Saúde de Suzano, em reportagem publicada na edição do DS.

É importante que seja feito um alerta sobre a importância de se continuar mantendo as medidas de prevenção e de higiene.

Segundo a Vigilância em Saúde, em todos os outros países onde houve um relaxamento do isolamento social ou de outras restrições foi verificada uma segunda onda, discreta ou não, de infecções pela Covid-19.

Desta forma, é preciso ficar bem claro que, independentemente do que aconteça, a doença ainda está entre nós e só é possível uma flexibilização agora porque no momento conta-se um pouco mais de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis.

As precauções devem ser mantidas, enquanto a doença não é controlada.

Para evitar o aumento da propagação do novo coronavírus, é necessário seguir com as precauções básicas amplamente divulgadas pelos órgãos de Saúde, como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel; manter uma distância segura das outras pessoas; não tocar nos olhos, no nariz ou na boca; quando tossir ou espirrar, cobrir com o cotovelo dobrado ou um tecido; entre outras.

O trabalho de prevenção deve ser compartilhado em parceria com a população.

O trabalho deve ser efetivo, garantindo o mínimo de segurança para quem precisa estar nas ruas.

A diretora de Vigilância em Saúde de Suzano alerta também sobre a importância da continuidade do uso da máscara.

A utilização desse item reduz e muito a transmissão de Covid-19 e também de outros tipos de infecções, como a H1N1, por exemplo. Esse comportamento tem que continuar por muito tempo ainda porque não temos previsão de quando a maior parte da população estará imunizada.

Caso tenha que voltar ao trabalho com a flexibilização, é importante se atentar a um distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro das outras pessoas. No atendimento, deve-se evitar cumprimentos com aperto de mãos, beijos ou abraços. É fundamental organizar os horários de refeição de forma a não causar aglomerações e sem compartilhar talheres, pratos e copos com os colegas. Mantenha sempre o uso dos equipamentos de proteção individuais (EPIs) necessários.

Portanto, um futura abertura das cidades não poderá mudar o comportamento para que se evite a contaminação da Covid-19 na população.

Não se pode baixar a guarda. É preciso ter precaução constante.