Precisamos de iniciativas

Nós precisamos de mais iniciativas dos governos. É necessário que a população exija isso deles. Principalmente em relação a assuntos de caráter primordial, como segurança e saúde.

Felizmente, o governo federal vem adotando medidas para combater a criminalidade, ou melhor, zelar pela segurança da população e integridade de bens.

E pensando nisso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o aplicativo Celular Seguro. O aplicativo precisa ser cadastrado por meio do login Gov.br. O usuário do celular então autoriza outro aparelho de confiança e fácil acesso, pode ser do namorado (a) ou familiar, para que ele bloqueie. Ou seja, ao ser roubado, a vítima acessa pelo celular autorizado por ele e faz o bloqueio do seu aparelho.

O aparelho já tem mais de um milhão de usuários cadastrados.

São 750.135 celulares registrados via site ou aplicativo, disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS), e incluídas 692.571 pessoas de confiança.

Ainda segundo a pasta, a ferramenta já recebeu 7.005 alertas de usuários envolvendo perda, roubo ou furto de aparelhos. Com a iniciativa, vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis podem bloquear o aparelho e aplicativos digitais com um único clique. As empresas que já aderiram estão descritas nos termos de uso.

Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do titular da linha para que o bloqueio seja efetivado. Quem estiver cadastrado no Celular Seguro pode indicar pessoas da sua confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Sem dúvidas essa é uma das iniciativas que precisamos. Programas efetivos, funcionais, práticos e que utilizam das tecnologias hoje existentes. De nada adianta criar um aplicativo que não seja prático, visto que hoje vivemos em um mundo informatizado.