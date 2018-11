Preço do GLP

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que a Petrobrás anunciou um novo aumento no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, para as distribuidoras.

É sem dúvida, mais uma grande preocupação para as famílias que utilizam o produto e veem a situação ficar mais complicada tendo de desembolsar mais dinheiro para compra de um produto de primeira necessidade.

A reclamação, sem dúvida, tem sido geral. A carga tributária do País, é uma das maiores do mundo. No início de cada ano, os brasileiros são obrigados a honrar com uma “batelada” de taxas e impostos.

Com o aumento do valor do GLP, a preocupação é grande porque seria mais gastos a ser utilizado pela população.

O reajuste foi de 8,5% que deve ser repassado aos consumidores.

Em Suzano, o efeito do aumento no bolso dos munícipes acontece conforme a renovação dos estoques das revendedoras.

Em um dos estabelecimentos, o valor do botijão já subiu R$ 2, passando de R$ 67,99 para R$ 69,99, na última quinta-feira.

A atualização do preço médio no País acontece após quase quatro meses.

Com o aumento, o valor vigente desde julho passa a ser de R$ 25,07 para as distribuidoras.

Neste ano, os reajustes passaram a ser trimestrais, ao contrário do que acontecia no ano passado, quando a política adotada pela estatal previa a revisão mensal dos preços.

A inevitável instabilidade dos valores dificulta a fidelização de clientes.

O atual reajuste não influi nos botijões industriais, que já possuem um valor elevado em comparação ao gás de uso doméstico.

A reportagem do DS mostrou que em Suzano, os comerciantes aos poucos repassam o preço aos consumidores.

Na unidade de revenda da Ultragás, na Vila Nova Urupês, o botijão de 13kg passou de R$ 67,99 para R$ 69,99.

O aumento efetivo deve se iniciar nos próximos dias.

Ainda em pesquisa no bairro Jardim Colorado, o estabelecimento de revenda Maza Gás, que trabalha com a Gás Nacional, tinha como última oferta o botijão por R$ 57.

Já na Supergásbras, o valor era de R$ 60.

O aumento da porcentagem deve ser refletido, chegando à média de R$ 3 a R$ 3,50 mais caro.

Essa é, sem dúvida, mais uma preocupação para os consumidores que terão mais gastos neste final de ano.

Os aumentos são sempre medidas impopulares que geram desgastes em meio a um período de crise financeira em todo o País.