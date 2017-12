Preocupação com a febre amarela

Animais encontrados mortos em parques de São Paulo comprovam a presença do vírus da febre amarela.

A Secretaria de Estado da Saúde fechou, por exemplo, o Horto Florestal e está aplicando vacinas nos moradores da zona norte da capital.

É importante salientar, no entanto, que a transmissão para o macaco foi a do vírus da febre amarela silvestre, comum na mata, segundo autoridades. Os macacos, são hospedeiros do vírus, mas não transmitem a doença à população.

Novamente, em outra cidade do Estado, um homem de 55 anos, morador da zona rural de Jundiaí, no interior paulista, foi diagnosticado com febre amarela, segundo a Prefeitura da cidade. O resultado foi confirmado pelo Instituto Adolpho Lutz, embora o paciente esteja internado com quadro estável desde 29 de novembro.

De acordo com a Prefeitura, o homem foi o único da sua família a recusar a vacina, amplamente oferecida no bairro de Ivoturucaia, onde ele mora. O balanço do município indica que 92% da população foram vacinados - o vírus está em circulação na zona rural da cidade e em fragmentos de mata. Foram registradas 201 mortes de macacos em Jundiaí, sendo que 72 deles tiveram confirmação de febre amarela. Um macaco com diagnóstico positivo foi encontrado a três quilômetros da casa da vítima, perto da cidade de Jarinu.

As doses da vacina contra febre amarela continuam à disposição da população nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, inclusive nas unidades que funcionam com horário ampliado de atendimento (Tamoio, Hortolândia, Agapeama e Novo Horizonte). A meta é atender pelo menos 95% da população. Na área rural, agentes de saúde fazem a imunização de casa em casa.

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser categorizada de duas formas: febre amarela urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti; ou febre amarela silvestre, quando transmitida pelo Haemagogus e Sabethe.

A doença é considerada aguda e hemorrágica e recebe este nome, pois causa amarelidão do corpo (icterícia) e hemorragia em diversos graus. O vírus é tropical e mais comum na América do Sul e na África. Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresentam sintoma e evoluem para a cura.

A febre amarela pertence à classificação das arboviroses, , tendo várias diferenças entre a dengue e ao Zika vírus, apesar de pertencerem à família dos Flavivírus.

As cidades do Alto Tietê também estão se precavendo contra a doença por meio de vacinação.

A situação preocupa e as autoridades de saúde estão sendo obrigadas a tentar garantir o mínimo de segurança possível para quem mora nas cidades, principalmente, do interior de São Paulo.

O combate ao mosquito da doença deve permanecer.