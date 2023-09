Preparadas para o 5G

A implementação da internet 5G começa a se expandir pelo País. Cidades do Alto Tietê estão na lista.

Segundo dados do portal do Governo do Estado, São Paulo é destaque do estudo Cidades Amigas do 5G, que mapeou os municípios que mais trabalham para garantir a oferta e a expansão dos serviços de telecomunicações no Brasil. Das 10 primeiras cidades do ranking, nove são paulistas. O 5G já está disponível em 128 municípios do Estado, que responde por uma de cada quatro cidades brasileiras com a tecnologia.

Em primeiro lugar no ranking divulgado pela Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as empresas do setor, aparece o município de Americana, que subiu 110 posições em relação à edição de 2022.

Além dos benefícios individuais, a evolução com a rede 5G trará mais velocidade de conexão em rede banda larga para aparelhos, o que significa que mais pessoas poderão estar conectadas sem perda da qualidade do sinal.

Essa melhoria também permite a interconexão de vários equipamentos em casa ou no escritório, o que possibilita acesso das famílias aos produtos inovadores e utilidades domésticas que ainda não são utilizados no País pela baixa capacidade de conexão.

A rede 5G permite ainda a possibilidade de estudos e trabalho remoto com maior qualidade nas videoconferências, acesso à medicina à distância, melhoria da mobilidade urbana e desenvolvimento de cidades inteligentes.

No primeiro semestre, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) e a InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à pasta, lançaram o TecnoCidades, programa que conscientiza gestores municipais sobre o processo de atualização da lei de antenas e promove outras ações para acelerar a chegada da tecnologia, que garante uma navegação até 100 vezes mais rápida.

A modernização das leis das antenas, que determinam onde as novas antenas podem ser instaladas, é fundamental para que as operadoras de telecomunicações invistam na infraestrutura do 5G. Para se ter uma ideia, no fim do ano passado apenas 61 cidades paulistas tinham atualizado a legislação. Atualmente, o número está em 195, segundo levantamento da InvestSP.

As leis atualizadas aceleram o processo de licenciamento e a instalação de antenas.

Segundo o governo estadual, as cidades estão incentivando investimentos não só das operadoras, mas de todos os setores da economia que estão ligados à conectividade.