Preservação da Mata Atlântica

Não há dúvida que é preciso recuperar a Mata Atlântica. A necessidade é urgente.

E, para realizar a recuperação, é necessário um bom planejamento e um trabalho que privilegie os resultados a longo prazo. Entretanto, é impossível falar de preservação sem combater as atividades e elementos que obstruem o crescimento da floresta, tal qual a realização de atividades agropecuárias próximas a locais de preservação, o avanço de pragas, entre outros, segundo especialistas.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando a preocupação de Suzano. A cidade vai elaborar o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), com base na Lei Federal 11.428/2006, para tratar das áreas de preservação ambiental do bioma localizadas no município.

O trabalho será formulado até o final de janeiro de 2019 e o cronograma geral de ações terá duração de nove meses. O município será o único do Estado de São Paulo a receber apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente.

A Mata Atlântica ocupa um papel importante na manutenção dos recursos hídricos disponíveis dos principais estados brasileiros, abrangendo sete das nove maiores bacias hidrográficas do País. Possuindo assim, uma grande importância do ponto vista econômico, visto que 110 milhões de pessoas, ou 62% da população brasileira, vivem nessa região. O que, infelizmente, contribui, também, para que este fosse o conjunto de ecossistemas mais devastado: cerca de 93% da Mata Atlântica original não existe mais.

Em Suzano, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a elaboração do PMMA está dentro do Plano Diretor 2018-2027, que o reconhece como instrumento de planejamento integrado e gestão, e apresenta como justificativa os 70% do território em áreas de proteção ambiental. O documento tem como principal objetivo reconhecer, avaliar e propor medidas de preservação e restauração de áreas, conciliando com desenvolvimento econômico e social da região.

Os municípios que têm o plano ganham acesso ao Fundo Nacional de Restauração do Ministério do Meio Ambiente, que poderá financiar diversos projetos no município.

Suzano também estará apta a receber compensações ambientais. No Estado de São Paulo há apenas 13 municípios com o plano devidamente estabelecido.

A preservação vem surtindo efeito em todo o País.

O desmatamento da Mata Atlântica entre 2016 e 2017 teve queda de 56,8% em relação ao período anterior (2015-2016). No último ano, foram destruídos 12.562 hectares (ha), ou 125 Km², nos 17 estados do bioma. É importante continuar reduzindo o desmatamento para garantir maior qualidade de vida.