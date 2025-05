Prevenção das queimadas

O tempo seco, com baixa umidade relativa do ar, combinado com atitudes inadequadas, faz do inverno uma época com altos índices de incêndios e queimadas em vegetações rasteiras e também em matas mais densas.

O sinal de alerta é ainda maior entre julho e agosto, pois somente nestes meses são registrados mais da metade dos focos anuais de queimadas em Santa Catarina.

Incêndios e queimadas reduzem a qualidade do solo, destroem a vegetação, contribuem para a poluição do ar e aumentam o número de morte de animais, tanto pelo fogo, quanto por atropelamentos ao tentar fugir do local.

Além dos danos causados ao meio ambiente, o fogo e a fumaça às margens da rodovia podem trazer sérios riscos à segurança dos usuários devido a redução da visibilidade e pela destruição das placas de sinalização.

As queimadas podem tomar proporções incalculáveis, ocasionando perdas nas propriedades de entorno e colocando várias vidas em risco.

Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado concluiu a Oficina Preparatória para o Operação SP Sem Fogo 2025, com um recorde de capacitações em todo o Estado. Ao todo, quase 3 mil agentes de cerca de 600 municípios paulistas foram treinados para o enfrentamento dos desafios do período mais crítico em relação às queimadas e incêndios florestais.

As equipes da Defesa Civil estadual percorreram mais de 8 mil quilômetros em ações presenciais, promovendo oficinas, treinamentos e simulados voltados à prevenção e resposta rápida às ocorrências típicas da estiagem, que se intensificam com a baixa umidade do ar e as altas temperaturas.

A capacitação para a Operação SP Sem Fogo abordou temas como o monitoramento de riscos, uso de sistemas de alerta, atualização dos planos de contingência, estratégias de combate a incêndios, acionamento de aeronaves e a importância da comunicação com a população para evitar ações que possam provocar queimadas.

A oficina preparatória antecede o período de estiagem e reafirma o compromisso do Governo de São Paulo com a prevenção de desastres e com o fortalecimento dos agentes que atuam diretamente na linha de frente da proteção à população e ao meio ambiente.