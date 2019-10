Prevenir acidentes é um trabalho contínuo desenvolvido pelas autoridades municipais, estaduais e federal.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) é um evento obrigatório nas empresas instaladas no Brasil segundo a legislação trabalhista.

A Sipat é organizada anualmente pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) com o objetivo de conscientizar os empregados sobre a saúde e segurança no trabalho além da prevenção de acidentes.

Durante a semana, são realizadas atividades envolvendo os empregados com o objetivo de promover a conscientização, em geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as atividades estão palestras, treinamentos, avaliações médicas, atividades lúdicas, entre outras.

Na edição de hoje, o DS traz reportagem mostrando que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), por meio da Secretaria de Administração de Suzano, promove a partir da próxima segunda-feira (21) mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), com o tema “Saúde e Segurança de Mãos Dadas”. A programação se estende até o 25 de outubro (sexta-feira) com palestras e simulação.

O evento é totalmente pensado e destinado aos servidores públicos municipais, que somam mais de 5 mil colaboradores. O principal objetivo da semana temática é promover a conscientização e capacitar os participantes sobre como evitar acidentes no ambiente de trabalho, fomentando uma atuação responsável e preventiva durante a prestação de serviços pela Prefeitura de Suzano.

A importância de ações que estabeleçam meios de prevenção de acidentes de trabalho, está em preservar a saúde e integridade física dos funcionários, bem como, proteger a empresa de possíveis penalizações por eventuais acidentes.

Desta forma, a prevenção de acidentes de trabalho é composta por um conjunto de ações, cujo intuito é o impedir a ocorrência, dentro do ambiente de trabalho, de acidentes e incidentes.

Para isso, estas ações de prevenção de acidentes de trabalho envolvem, fundamentalmente, três elementos principais: o humano, o ambiente e a máquina, segundo especialistas.

Entretanto, para que estes elementos principais sejam efetivamente protegidos, será necessário que haja uma consciência coletiva acerca das medidas de prevenção de acidentes de trabalho, incentivadas por agentes especializados.

Relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que cerca de 5 mil funcionários, em todo o mundo, morrem todos os dias em função de acidentes ocorridos nos locais de trabalho.

Já no Brasil, dados oficiais da Previdência Social mostram que ocorrem cerca de 300 mil acidentes de trabalho anuais. Assim sendo, a nossa situação é igualmente muito preocupante. Além disso, estes dados também mostram que ocorrem cerca de 2.700 mil mortes por ano.