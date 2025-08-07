Prevenção de incêndios

Especialistas afirmam que prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles ocorrem.

Início de incêndio pode se transformar em tragédia. Por isso é preciso evitar e controlar com segurança e tranquilidade por pessoas devidamente treinadas. Na maioria das vezes, o pânico dos que tentam se salvar faz mais vítimas que o próprio acidente.

Neste período do ano, com a queda das temperaturas nos meses do inverno, a Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça o alerta à população sobre os cuidados necessários para evitar incêndios em comunidades e aglomerados urbanos habitacionais, como favelas e ocupações precárias. Nesta época do ano, o aumento no uso de aquecedores improvisados, velas e sobrecarga elétrica tende a elevar significativamente o número de ocorrências.

De acordo com o Estado, a prática de gambiarras elétricas, uso de velas próximas a materiais inflamáveis, fogareiros caseiros e aquecedores artesanais colocam em risco a segurança dos moradores. A situação se agrava com as construções muito próximas umas das outras, geralmente feitas de madeira ou outros materiais de fácil combustão.

O frio intenso leva as pessoas a buscar soluções emergenciais para se aquecer ou iluminar suas casas.

No entanto, práticas aparentemente inofensivas podem acabar em tragédia.

O objetivo das operações das autoridades é orientar, proteger vidas e evitar perdas materiais que afetam especialmente as famílias mais vulneráveis.

A Defesa Civil reforça que, durante o inverno, além das ações de proteção às pessoas em situação de rua, como o Abrigo Solidário, é essencial fortalecer a prevenção dentro das comunidades, com informações claras e acessíveis sobre como evitar situações de risco.