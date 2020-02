Prevenção nos postos

O coronavírus preocupa o mundo. Um documento entregue pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para governos, numa reunião confidencial nesta manhã em Genebra, revela que mais de 100 mil pessoas estão sob algum tipo de acompanhamento por parte das autoridades chinesas, por conta da transmissão do coronavírus. O informe, apresentado pela agência aos governos, confirmou que 7,8 mil pessoas foram de fato contaminadas, em 31 províncias da China e em 18 países.

Há recomendações sobre prevenção da doença em todo o mundo.

Na região, um caso suspeito está sendo monitorado em Mogi das Cruzes.

Nas demais cidades há trabalhos de prevenção. Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que os pacientes que utilizam um dos 23 postos de saúde de Suzano estão recebendo orientações para a prevenção de doenças respiratórias.

A recomendação é para que as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos da doença, que teve seu primeiro caso suspeito na região registrado em Mogi, procurem imediatamente uma unidade de saúde suzanense.

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, dores de garganta e dificuldades para respirar.

De acordo com a OMS, a transmissão do vírus entre humanos está ocorrendo. Entre os infectados, 18% deles vivem uma situação grave e 2% morreram. Por enquanto, a entidade não recomenda restrições de viagens. A sugestão é para que o viajante atue com "precaução para impedir a transmissão da doença" e que ele busque imediatamente um médico se desenvolver algum sintoma. A OMS também pede que haja um monitoramento de cada passo que saia de um país ou de uma região onde a transmissão esteja ocorrendo.

Enquanto isso, a principal orientação é para que as pessoas evitem contato próximo com outras que sofrem de infecções respiratórias agudas. Também é importante lavar as mãos com frequência, especialmente após contato direto com quem está doente ou com o meio ambiente, e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Cuidados como cobrir nariz e boca com um lenço ou com o braço quando espirrar ou tossir também são válidos, bem como utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a investigação dos casos suspeitos é feita pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Todos os municípios do Alto Tietê auxiliam no comitê que atua no monitoramento do coronavírus.