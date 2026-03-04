Procedimentos da saúde

O atendimento na saúde é um dos grandes desafios das administrações municipais.

É o setor com maior demanda, maiores pedidos e que requer investimentos importantes. A Saúde não pode esperar.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde apresentou, durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, o resultado do trabalho promovido no terceiro quadrimestre do ano passado, que resultou numa produção de 2.796.330 procedimentos. A Atenção Básica foi responsável pela maior quantidade de ações (31,6%), seguida do setor de Especialidades (24,3%), da Rede de Urgência e Emergência - RUE (22%) e da área hospitalar (22,1%).

O DS trouxe reportagem sobre o assunto. Do total de serviços, 882.966 foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 284.576 procedimentos individualizados; 202.625 visitas domiciliares e territoriais; e 19.735 e atendimentos odontológicos individuais, entre outros indicadores.

Pelo setor de Especialidades, 680.521 serviços foram registrados entre setembro e dezembro, que incluíram 624.260 procedimentos com finalidade diagnóstica; 47.171 procedimentos clínicos; e 7.759 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a RUE foi responsável por 616.107 serviços no segundo quadrimestre, sendo 513.081 procedimentos clínicos; 88.130 procedimentos com finalidade diagnóstica; 14.632 ações de promoção e prevenção em saúde; e 264 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 616.736 atividades, com 411.826 procedimentos clínicos, 192.501 procedimentos com finalidade diagnóstica e 3.986 procedimentos cirúrgicos.

Investimentos na saúde são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico, pois previnem doenças, aumentam a produtividade, reduzem desigualdades e preparam sistemas para emergências sanitárias. O aporte contínuo garante infraestrutura, profissionais capacitados e acesso a diagnósticos, sendo essencial para reduzir custos com tratamentos complexos.

Em Suzano, só para se ter uma ideia, os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 17.304 consultas e 43.487 exames à população; e pelo Laboratório Municipal, que atendeu 40.121 pacientes, realizando 607.935 exames; e pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que promoveram 2.459 atendimentos individuais multiprofissionais, 4.909 atendimentos em Enfermagem, 773 oficinas terapêuticas e 222 visitas domiciliares.

Segundo a Prefeitura, os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem.