Procedimentos de saúde

A Saúde, que é um dos principias desafios das administrações municipais, recebeu investimentos na gestão Rodrigo Ashiuchi (PL) ao longo dos dois mandatos.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a pasta foi prioridade com resultados importantes e índices que traduzem o compromisso com expectativa de evoluir e garantir um acolhimento cada dia melhor.

A saúde induz o desenvolvimento econômico e nacional a longo prazo e é elemento vital de equidade social e regional do País.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.

A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. Desse modo, percebe-se a necessidade de analisar o corpo, a mente e até mesmo o contexto social no qual o indivíduo está inserido para conceituar melhor o estado de saúde.

Na semana passada, de acordo com recente balanço da Secretaria de Saúde de Suzano, neste período, a produção foi de 44.058.860 procedimentos, somando atendimentos em atenção básica, especialidades e urgência e emergência, batendo recordes que superam a cada ano.

O número é altamente importante porque mostra o avanço no setor. Os desafios ainda existem. É preciso tentar garantir mais atendimentos, mas os números mostram um avanço importante.

Segundo o levantamento, que contabiliza dados de janeiro de 2017 a outubro de 2024, os índices da Saúde suzanense vêm em uma crescente anual, com o recorde de 7.063.858 procedimentos realizados no ano passado durante a chefia do então secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, à frente da pasta.

A produção verificada em 2024, somente entre janeiro e outubro, que foi de 6.341.401, já supera a marca verificada nos 12 meses de 2022, que alcançou 5.757.195, por exemplo. Portanto, a expectativa é de que este ano se encerre com mais um recorde de procedimentos.

Entre as maiores demandas atendidas ao longo dos últimos oito anos estão os acolhimentos em procedimentos clínicos, com mais de 20,5 milhões de atendimentos, seguido pelos procedimentos com finalidade diagnóstica, que superam a marca de 17,8 milhões.

De acordo com a Prefeitura, a evolução dos índices é fruto de muito trabalho, compromisso e gestão estratégica.

A Saúde pública compreende uma rede complexa, passando pelo atendimento em atenção básica e especialidades, bem como acolhendo as demandas em urgência e emergência. Por isso os investimentos são necessários.