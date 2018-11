O Procon exerce um papel fundamental. Tem como missão principal equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores. Tendo por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores.

Para tanto, conta com o apoio de um grupo técnico multidisciplinar que desenvolve atividades nas mais diversas áreas de atuação.

A fundação é, sem dúvida, um órgão pioneiro na defesa do consumidor sendo “considerado sinônimo de respeito na proteção dos direitos do cidadão”.

Os frutos deste trabalho são colhidos a cada passo dado rumo ao equilíbrio e harmonização das relações de consumo.

Em Suzano, o Procon exerce um trabalho eficaz.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem com a coordenadora Procon de Suzano, Daniela Itice.

Ela compartilhou dicas importantes para quem pretende aproveitar, por exemplo, os descontos da Black Friday, realizada em todo o comércio no próximo dia 23 de novembro.

Em participação durante o programa DS Entrevista, a representante apontou que o órgão tem fiscalizado e comparado preços do comércio suzanense desde setembro, a fim de evitar fraudes nas promoções da data comemorativa. Neste ano, a instituição já efetuou 3.274 atendimentos, incluindo as orientações Extra Procon, quando não há fornecedor. Já as situações encaminhadas a fornecedores representam quase 80% dos casos, sendo este índice inferior ao verificado no ano passado.

O foco do Procon nas semanas seguintes será na intensificação das ações da Black Friday. Uma pesquisa com consumidores da cidade indicou que o acompanhamento dos preços ao longo dos meses que antecedem a data era o principal desejo.

Logo, o órgão passou a verificar de perto as alterações no comércio, a fim de evitar fraudes do tipo 'tudo pela metade do dobro': quando há um aumento repentino no preço de determinado produto, para o valor reduzir ao preço normal durante a Black Friday, não configurando nenhum desconto real ao consumidor.

O Procon é um órgão importante porque faz cumprir o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei abrangente que trata das relações de consumo em todas as esferas: civil, definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados; administrativa, definindo os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo; e penal, estabelecendo novos tipos de crimes e as punições.

Portanto, é preciso ficar alerta às orientações do Procon.