A produção rural do Alto Tietê é de suma importância para o Estado. A região mantém um importante “Cinturão Verde”.

É sempre importante garantir investimentos no setor. Na semana passada, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo anunciou um aporte suplementar em três linhas de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). A medida reforça o compromisso do Governo de São Paulo em promover políticas públicas que garantam mais acesso a crédito, inovação e sustentabilidade para os produtores rurais paulistas.

Com essa deliberação, o montante destinado à linha de crédito Desenvolvimento Rural Sustentável Paulista passou de R$ 20 milhões para R$ 50 milhões. A linha é destinada ao apoio de projetos de energias renováveis, agricultura irrigada e produção em ambiente protegido, modernização e regularização de pequenas agroindústrias, o que contribui para a sustentabilidade, agregação de valor e geração de renda no campo.

O FEAP Mulher, voltado ao incentivo da participação feminina no campo, recebeu um incremento de R$ 5 milhões, totalizando R$ 15 milhões em recursos disponíveis. Já o FEAP Orgânicos Agro SP, que apoia a transição agroecológica e a produção de alimentos mais saudáveis, teve seu orçamento elevado de R$ 2 milhões para R$ 3 milhões.

“Nosso objetivo é garantir que pequenos produtores tenham acesso a crédito em condições mais favoráveis, apoiando a inovação, a sustentabilidade e a competitividade no campo. Ao ampliar os recursos, reafirmamos o compromisso em oferecer mais oportunidades para que os agricultores possam crescer e modernizar suas atividades”, complementa o secretário-executivo do FEAP, Felipe Alves.