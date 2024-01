Programa de empregos

A criação de postos de trabalho formais tem um efeito multiplicador na economia. Quem tem emprego gasta mais e continua aquecendo o mercado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) vem registrando a criação de vagas com carteira assinada em abril, essencialmente no setor de serviços. O DS acompanha a situação no Alto Tietê.

O Estado de São Paulo faz um levantamento próprio importante para medir a situação.

Só para se ter uma ideia, o emprego com carteira assinada teve saldo positivo de 551 mil vagas no Estado de São Paulo no acumulado de janeiro a novembro de 2023. Somente no penúltimo mês do ano passado, a criação de vagas formais no mercado paulista aumentou 0,4% em relação a outubro, segundo revela a pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade.

Hoje, São Paulo é responsável por quase 30% de todo o emprego criado com carteira assinada no Brasil em 2023.

São mais de meio milhão de novas vagas em todos os setores da economia. Nosso governo está dando passos firmes para aumentar a geração de renda e de oportunidades. Estamos fazendo a diferença com ações e programas que apoiam todos os que querem empreender e investir em São Paulo.

Em Suzano, por exemplo, a Prefeitura criou um programa próprio para gerar novas vagas.

O ‘Suzano Mais Emprego’ ofereceu, na semana passada, 517 vagas para 103 funções diferentes.

Maior número de oportunidades está destinada às funções de auxiliar de restaurante (100), operador de teleatendimento (70) e operador de telemarketing ativo (30).

Os detalhes referentes ao nível de escolaridade, atribuições e exigências podem ser visualizados no site suzanomaisemprego.com.br. Dentre outros segmentos contemplados, também há um número expressivo de vagas para vendedor (21), atendente central de telemarketing (12) e auxiliar de serviços gerais (8). Para motorista de caminhão e pedreiro, sete vagas estão sendo ofertadas, e outras seis estão destinadas para os cargos de recepcionista atendente, eletricista, assistente administrativo e auxiliar administrativo.