A renegociação de dívidas é uma maneira de ajudar a população mais carente a quitar débitos com bancos. Geralmente causados pelo parcelamento de produtos importantes, móveis e afins.

Um desses programas é o Desenrola, desenvolvido pelo governo federal.

Segundo reportagem da Agência Brasil, a Caixa Econômica Federal já renegociou R$ 5 bilhões em dívidas pelo programa Desenrola, do governo federal.

O banco também participou nesta quarta-feira (22) do mutirão Dia D – Mutirão Desenrola, para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa. As agências do banco abriram uma hora mais cedo para atendimento.

“A intenção é que a gente intensifique a viabilização da população para que acesse esses benefícios, que, em alguns casos, pode chegar a 99% da dívida”, disse o presidente da Caixa.

Na entrevista, Vieira também citou nova fase do Desenrola, iniciada nesta semana para renegociação de dívidas de até R$ 20 mil.

Em Suzano existe programas de refinanciamento também.

A Prefeitura alerta os contribuintes que estão em débito com a administração municipal de que têm mais um mês, a partir desta quarta-feira (22), para aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2023 e regularizar a situação. A iniciativa possibilita que cidadãos com dívidas de até cinco anos em tributos municipais, executados ou não, como Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), possam realizar o pagamento à vista ou em até 24 prestações.

Os descontos são graduais e vão de acordo com a quantidade de parcelas a serem negociadas. Os atendimentos estão sendo feitos via WhatsApp com a assistente virtual Suzy, pelo telefone do setor de Dívida Ativa: (11) 4745-2008.

A Prefeitura de Suzano efetuou, desde o início dos atendimentos do Refis 2023, em 2 de outubro, até esta terça-feira (21), 2.276 parcelamentos pelo programa. A iniciativa gerou guias no valor total de R$ 8,3 milhões, dos quais R$ 4,6 milhões já foram arrecadados.