Suzano se prepara para comemorar mais um aniversário. Neste ano são 76 anos. Nesta semana, a Prefeitura de Suzano anunciou a programação de aniversário da cidade.

Serão mais de 30 eventos, que incluem inaugurações, lançamentos e melhorias nos serviços urbanos, além de ações culturais e sociais.

Conforme divulgado pelo DS, a agenda conta com mais de 30 eventos organizados por diversas secretarias, incluindo apresentações, inaugurações, lançamentos e anúncios de novos programas voltados ao desenvolvimento da cidade.

Para o mês de abril, a prefeitura anunciou a entrega de importantes obras e a assinatura de novas ordens de serviço e convênios aprovados para licitação no campo da Infraestrutura. Entre as obras que serão concluídas, destacam-se a revitalização de uma praça no bairro Cidade Miguel Badra, com investimento de R$ 400.921,41; a infraestrutura do Corredor Ecológico, um projeto que visa melhorar a mobilidade e preservação ambiental no Jardim Revista, com investimento de R$ 2.060.606,04; e as obras no campo Nova América, na região sul, que contam com investimento de R$ 599.077,69 e também serão entregues em abril.

A cidade vive um momento importante que é o início de um novo governo, o de Pedro Ishi. Ele assume com a missão de dar continuidade ao trabalho de oito anos do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O avanço da infraestrutura na cidade continuará com a assinatura de novas ordens de serviço para melhorias essenciais, incluindo a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal, com investimento de R$ 1.698.829,97; a pavimentação da rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca, no valor de R$ 2.145.000,00; e a pavimentação na Vila Urupês, abrangendo as ruas Ipês, Jeca Tatu, Taiaçupeba e Guilherme, com um investimento total de R$ 8.331.026,59.

A expectativa é de que a cidade consiga manter uma boa quantidade de obras entregues.

Também está prevista, por exemplo, a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), orçado em R$ 4.745.649,70; a assinatura da ordem de serviço para a construção de um Ecoponto no bairro Cidade Miguel Badra; além da contratação de empresa especializada para realizar levantamentos topobatimétricos para microdrenagem na área central, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), no valor de R$ 6.469.370,50. No total, os investimentos somam R$ 42.267.912,54. A cidade ganha shows também com participação de cantores renomados do público. É importante que a cidade se mantenha no caminho do desenvolvimento.