Projetos turísticos

O investimento em turismo é sempre importante para alavancar a economia das cidades, Estado e País.

As viagens por todo o Brasil têm um significado muito maior do que apenas uma oportunidade de desbravar as belezas naturais e arquitetônicas que o país oferece. O turismo tem um importante valor para a economia, bem como para a geração de emprego e apresentou um crescimento no PIB nacional.

A contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,1% em 2018, totalizando US$ 152,5 bilhões (8,1%). Na medição anterior, de 2017, o turismo respondia por 7,9% das riquezas nacionais, apesar da injeção superior de divisas (US$ 163 bilhões).

Em Suzano, planos de turismo são traçados com expectativa de avalavancar o setor também.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego estuda novas rotas turísticas em Suzano.

Integrantes da pasta visitaram áreas no trajeto entre a Cidade Edson e o Baruel a fim de analisar o potencial da região para opções ao turismo de aventura e religioso. Atualmente, o município adota roteiros que abrangem templos, clubes e associações culturais, além da Rota da Madeira e do Circuito Turístico das Nascentes.

O novo estudo é acompanhado por membros da comunidade católica Santa Cruz, localizada na estrada Fazenda Viaduto, por onde o percurso deve passar, partindo da Paróquia Bom Pastor, no bairro Cidade Edson. A via é acessada por meio da rua Lobato.

A reportagem mostrou também que o caminho pela estrada Fazenda Viaduto permite contato com a natureza, sendo uma opção de lazer e de aventura, principalmente aos ciclistas. A expectativa é de que o percurso até a Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras, ofereça paradas em pontos estratégicos de visita, como a capela Santa Cruz e a Pedra do Estudante, que confere uma vista privilegiada da cidade e de localidades no entorno, como Mogi das Cruzes e a zona leste de São Paulo.

A importância do turismo para as cidades vem acompanhada do desenvolvimento econômico.

O Brasil é um País com enorme potencial turístico em razão da diversidade cultural e, principalmente, das belezas naturais do imenso território, mas esse potencial ainda não é explorando em sua totalidade. O Brasil ocupa, na atividade turística, apenas 1% do fluxo mundial, no entanto, isso tem mudado. Entre os anos de 1995 a 2000, houve um aumento significativo no número de turistas que vieram ao Brasil, mudando o ranking de 43º para 29º, sem contar o turismo interno que gera um fluxo aproximado de 26,6 milhões anualmente.

Outra alteração nesse seguimento foi o aumento do número de brasileiros que fizeram turismo no exterior, o aumento do fluxo de brasileiros foi propiciado, principalmente, pela estabilidade econômica do país, pelo baixo valor do dólar, isso no início dos anos 90, porque depois o valor do dólar superou a moeda brasileira e determinou uma queda no fluxo de brasileiros para fora do país.